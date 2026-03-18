“商習慣の違い”ではなかった。意思決定を鈍らせているのは、判断に足る情報がないという現実だった。行知学園株式会社が中国ビジネス担当者１０１１人を対象に実施した調査で、日本企業の対中ビジネスにおける本質的な課題が浮き彫りになった。中国企業との取引において、約９割が「課題がある」と回答（「非常にある」５１．５％、「ややある」４０．３％）。その中身は、従来イメージされがちな文化差ではなく、「情報の取得