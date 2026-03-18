日本サッカー協会は１８日、５月３１日に東京・国立競技場で行われる国際親善試合の相手がアイスランド代表に決定したと発表した。キックオフ時間は調整中。６月開幕の北中米Ｗ杯を前にした“壮行試合”となり、Ｗ杯メンバーに選出された２６人で臨むことになる見通し。森保監督は協会を通じて「チームの強化やＷ杯に向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、選手が誇りを懸