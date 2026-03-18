バレーボールの国内最高峰リーグ「大同生命ＳＶリーグ」の大河正明チェアマンは１８日、都内で理事会後に会見し、女子が４月末、男子が５月中旬に行われるアジアチャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）に派遣するチームについて、昨季の年間順位の上位４クラブのうち、今季のチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝に進まなかった場合に出場を希望するクラブを「代替派遣候補クラブ」と決め、ＣＳ準決勝の結果に応じて当該クラブを派遣する準備