ＷＢＣに出場していたオリックス・若月健矢捕手が１８日、広島戦（京セラドーム）に臨むチームに合流した。試合前の練習は早出の打撃練習から参加するなど「一早くやりたいなと思っていました。全員メジャーリーガーという相手と対戦して、力の差を本当に感じました。『もっと頑張らなきゃな』と燃えています」と精力的。この日のベンチ入りはしないが、今季開幕に向けて再出発した。まずは「非常に残念な結果になってしまった