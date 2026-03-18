景気の肌感とは裏腹に、時給は確実に積み上がっている。エン株式会社が運営する求人サイト「エン派遣」の掲載データをもとにした調査で、派遣社員の平均時給が長期的な上昇トレンドにある実態が明らかになった。２０２６年２月の３大都市圏の平均時給は１７０９円と、前年同月比で１２円増加。これで４１か月連続のプラスとなり、緩やかながらも賃上げの流れが持続している。もっとも、足元では微妙な変化も見える。前月比では