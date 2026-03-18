資料 香川県内の渋滞を解消しようと香川河川国道事務所が18日、協議会を開き、交差点での対策などを発表しました。 香川河川国道事務所などは2013年に県内の交差点など53カ所を「主要渋滞箇所」として公表し、改良を進めてきました。 18日の協議会では、香川県内の交差点で2025年行った対策などが報告されました。 高松市の国道32号「西永井交差点」では、特に朝7時～9時までの間に北と東に向かう車の