【GALHolic七星】 受注期間：3月18日～3月22日 5月～6月 再販予定 価格：7,880円 【GALHolic Customize Resin Kit Vol.1】 【GALHolic Customize Resin Kit Vol.2】 受注期間：3月18日～3月22日 5月～6月 再販予定 価格 Vol.1：6,000円 Vol.2：14,000円