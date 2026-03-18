国名を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「加拿大」の意味は？中国語で「加拿大」と表す国名はなんでしょう？メープルシロップが有名な国といえば...！いったい、中国語で「加拿大」と表す国とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カナダ」でした！「加拿大」は、カナダを意味する中国語です。西側を大西洋、東側を太平洋に接する