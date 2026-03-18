◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、美浦トレセンタイセイアストロ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父ミッキーアイル）は坂路で、自己２位となる５３秒３をマークし、ブレイクザアイス（７歳１勝クラス）に併入。ラスト１ハロン１２秒３は自己ベストタイと素軽い動きに、騎乗した杉原誠人騎手は「動きは良かったです。先週もラスト１ハロンの伸びは良かった。良い脚