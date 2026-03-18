地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「川匂」はなんて読む？「川匂」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、神奈川県小田原市の地名です。いったい、「川匂」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク