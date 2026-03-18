昨夏の甲子園を制し、第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上５校目の夏春連覇に挑む沖縄尚学が１８日、兵庫県内で練習を行った。初戦は１９日の開幕戦で帝京（東京）と対戦する。昨夏Ｖに貢献した最速１５０キロ左腕・末吉良丞投手（３年）は、ブルペンで約２０球投げ込んで調整。注目される開幕カード、強打が持ち味の帝京が相手となるが「調整は問題なくできている。自分の持ち味を最大限に発揮できるような