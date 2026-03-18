ガソリンの価格が過去最高を更新しました。18日午後発表されたガソリンの全国平均価格。レギュラーは1リットルあたり190.8円と、先週より29円も高くなりました。静岡県内の平均価格はさらに高い192.2円で先週より、29.7円高くなっています。いずれも史上初の190円台で過去最高値を更新しました。こちらは、浜松市の運送会社「浜松急送」（浜松急送千葉 大介 専務）「こちらに車がとまっていますが、今出払っているので当社