石油元売りの系列店ではない個人経営のガソリンスタンドでは入荷が滞る事態が発生しています。南陽市のガソリンスタンドでは、ガソリンの入荷が一時ストップし給油する量を制限する対応がとられました。南陽市にあるガソリンスタンドでは18日午前、宮城県からガソリンが運ばれていました。こちらのスタンドでは、中東情勢の緊迫化に伴い、5日を最後にガソリンの入荷がストップしていました。およそ2週間ぶりの入荷となります。Muge