中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、中米の首脳外交は両国関係を戦略的に指導するかけがえのない役割を果たしているとし、中米双方はトランプ大統領の訪中について引き続き意思疎通を続けると述べた。