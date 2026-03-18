欧州でプレゼンス拡大へ中国の自動車ブランドで、ステランティス傘下のリープモーターは、今年後半に新型EV『A05』を欧州市場へ投入する予定だ。【画像】コストパフォーマンス重視のシンプルなモデル群【リープモーターの各モデルを詳しく見る】全48枚新型A05は、Cセグメントに相当する電動ハッチバックで、欧州においてはフォルクスワーゲンID.3やルノー・メガーヌEテックなどと競合する。欧州でのリープモーターの存在感を高め