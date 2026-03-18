中国人エンジニアが生んだ軽量EV世界中の自動車愛好家は皆、同じ考え方をしているという証拠がまだ1つ増えた。最近、ある中国人エンジニアが水平対向8気筒エンジンをバイクに載せたのと同様に、別のエンジニアは、アルピーヌA110よりも小型で（比較的）軽量な電動スポーツカーを作ったのだ。【画像】欧州にも導入！ ピュアな走りを追求した軽量電動スポーツカー【JMEV SC01を詳しく見る】全10枚車重1365kgの『JMEV SC01』は「初