◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC決勝が行われ、ベネズエラが悲願の初優勝。ベネズエラのマイケル・ガルシア選手が大会MVPを獲得しました。ガルシア選手は今大会、全7試合に出場し、26打数10安打、1本塁打、7打点で打率.385をマーク。準決勝のイタリア戦では、同点の7回に勝ち越しタイムリーを放ち、勝利に貢献。アメリカとの決勝戦では、両チーム無得点で迎え