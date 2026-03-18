株式会社伊藤園は18日、ワールドベースボールクラシックをきっかけにフェルナンド・タティスJr.選手とコラボすることを発表しました。きっかけはWBCの会見でタティスJr.選手が壇上に設置されたお〜いお茶を手にして「Call Me」と発言したことがSNS上で話題に。この発言をきっかけに伊藤園から連絡を取り、コラボが実現。お〜いお茶を世界中に発信したお礼にお茶1年分を提供していくといいます。タティスJr.選手はこの日の試合後、