松屋フーズは、牛めしチェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」を島根県出雲市にオープンする。島根県への出店は今回が初となり、“ご縁の国”として知られる出雲の地に新たな食の拠点が誕生する。【写真】セール期間は生野菜セットが500円に！看板メニュー「牛めし」同店では、松屋の看板商品である牛めしをはじめ、松のやのとんかつメニューなどを展開。素材や調理にこだわりながら、リーズナ