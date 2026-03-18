櫻坂46の最新シングル「The growing up train」が、18日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算13作目の1位を獲得した。【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧週間ポイントは54.1万PT（540,577PT）で、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】2026年度【※2】女性アーティスト最高週間ポイントを記録。自身通算6作目の週間50万ポイント超えとなった。歴代5位【※3】の記