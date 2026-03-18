2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は2月としては過去最多を更新しました。日本政府観光局によりますと、2月に日本を訪れた外国人旅行者は約346万7000人でした。2025年の2月と比べ6.4％増加し、2月の人数として過去最多を更新しました。旧正月が2026年は2月中旬となったことや、根強い訪日旅行人気を受け、韓国や台湾、アメリカなどから訪日客が増加したことが要因とみられます。