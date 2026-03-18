声優の緑川光が18日、Xを更新。同日、肺炎により94歳で亡くなったことが発表された、声優の北川米彦さんをしのんだ。緑川は「北川塾長！お疲れ様でした」と北川さんをねぎらい「若さゆえ妙にカッコつけた芝居を授業でしていた自分に『いつまでも王子様やってろ！』と厳しい戒めの言葉をかけて頂いたのを今でもはっきりと覚えております」と回顧した。続けて「今ではしっかり自覚して責任持ってやっております。ありがとうございま