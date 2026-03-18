愛知県豊川市で2002年、1歳10カ月の男児が殺害された事件で、殺人などの罪で懲役17年が確定、服役した田辺（旧姓河瀬）雅樹さん（59）の再審請求で、最高裁は18日までに弁護側の特別抗告を棄却し、再審開始を認めない決定をした。