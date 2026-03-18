高知競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」の2日目1Rを石井寛子（40＝東京）が勝ち、ガールズケイリン史上初の通算700勝を達成した。男子を含めても小嶋敬二（石川、74期）以来、通算69人目の偉大な記録。700勝達成時点で、出走回数は964回。2着92回で、失格はわずかに1回。勝率72.6％、取得賞金額は2億2781万4200円。13年5月10日の登録からわずか12年11カ月7日でのスピード達成となった。