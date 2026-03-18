２０２３年に静岡市の国道１号バイパスで建設中の高架道路の橋桁が落下して２人が死亡、６人が重軽傷を負った事故で、静岡県警は１８日、現場を指揮監督していた男（３１）ら３人を、業務上過失致死傷容疑で静岡地検に書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、３人は２３年７月６日、静岡市清水区の国道１号「静清（せいしん）バイパス」の高架道路工事現場で、橋桁（約１６０トン）の降下作業でずれ