俳優佐藤健（36）が18日、都内で行われた「POPOPOサービス発表会」にゲスト登壇し、SNS発信の際のマイルールについて語った。テレビ電話アプリにちなみ、直接ファンと通話でつながれたら何を話したいかを聞かれると「日ごろの感謝の気持ちを伝えたい。どんなドラマや映画がおもしろかったとか、たわいもない話をしたい」と話した。SNSで発信する際に気を付けているマイルールについて「不特定多数が目にすることを意識して、不必要