秋篠宮妃紀子さまは愛媛県の図書館を訪れ、子どもたちと絵本を通じて交流されました。18日午後1時ごろ、紀子さまは松山市の「坂の上の雲ミュージアム」を訪問されました。この図書館は子どもたちが本に親しめるよう、建築家の安藤忠雄さんが設計したものです。紀子さまは地元の保育園児と一緒に椅子を運び、絵本の読み聞かせの輪に入られました。紀子さまは子どもたちと絵本を開き実際に読み聞かせもしたほか、「アルプス一万尺」