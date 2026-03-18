ミュージシャンGACKTが18日、都内で行われたテレビ電話アプリ「POPOPOサービス発表会」に登場し、「友だちがいなかった時代」を明かした。ドワンゴ創業者、川上量生氏、「2ちゃんねる」開設者のひろゆきこと西村博之氏、「新世紀エヴァンゲリオン」の庵野秀明氏ととともに、サービスを運営する株式会社POPOPOの取締役に就任した。川上氏から「手伝って」と誘われ、「僕にできることがあったら」と取締役就任を引き受けたという。「