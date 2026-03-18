ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が17日までにインスタグラムを更新。3月末で退社することを発表しました。【写真】涼し気なＶネックニットの増田紗織さん増田アナは、「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と報告。続く文章で、「様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださ