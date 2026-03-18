ヤマハ念願の「本格“2人乗り”スポーツカー」！2026年も3月後半を迎え、春の暖かな日差しとともにドライブシーズンが本格化する中、「もしあのクルマが市販されていたら」と思い馳せたくなる名車があります。その代表的な一台こそが、二輪車の世界的メーカーであるヤマハが「もし我々が本気で四輪スポーツカーを創ったらどうなるか」というテーマを具現化し、今なお色褪せない圧倒的な魅力を放つ「スポーツライドコンセプト（