バンダイナムコエンターテインメントは、シリーズ22周年を迎えた「塊魂」シリーズに関する新情報を発表した。 【画像あり】今回発表されたグッズ一覧 以下は新たに販売されるグッズについての紹介だ。詳細は、各種サイトで確認してほしい。 KADOKAWA Game Linkageより「塊魂」の世界観がモチーフのさがし絵本が登場する。「塊魂」を知らなくても楽しめる内容となっている。また、同梱グッズのつ