ホビー通販「あみあみ」にて、TVアニメ『葬送のフリーレン』断頭台のアウラのフィギュアの予約受付が開始された。 参考：『葬送のフリーレン』小林千晃×市ノ瀬加那が“現場にいる安心感”役と重なる信頼関係語る 魔王直下の“七崩賢”の1人、断頭台のアウラがフィギュア化。服従の天秤にはアウラ、フリーレンそれぞれの魂の炎が鎮座し、差し替えでどちら側の傾きにも再現可能。そして自信に満ち