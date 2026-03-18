テレ東では株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、『恐怖心展』を大阪にて開催いたします。【動画】TXQ FICTION / 神木隆之介2026年3月27日（金）の開幕を目前に控え、大阪開催を記念した限定コラボとしてコラボステッカー、そして会場隣接カフェでのコラボメニューを含む、本展に関する最新情報第3