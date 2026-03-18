結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。ある日、家族5人でおしゃれなレストランへ出かけためいさんたち。しかしなぜか夫の履いていったズボンには4つの穴が。しかも食事中に予想外の展開があり……？第5話家族でレストランへ【作者コメント】お店までは電車で来たので、帰りも電車に乗りました。夫がコソコソしなが