金田久美子が自身のインスタグラムを更新。移動中の様子を公開した。【写真】金田久美子“マダム感なし”と満足気なメガネ姿投稿では「こっち系のメガネするとマダム感出ちゃってたんだけど今日は出さずにかけれた気がする。と、いう、移動中の投稿」と、スクエア型のビッグフレームのサングラスをかけ、リラックスした表情を見せており、本人の言葉通り“マダム感”を感じさせないラフでこなれた雰囲気が印象的だ。さらにハッシュ