ティーチングプロとしても活躍中の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。明るいカフェで撮ったさりげない写真2枚を投稿した。【写真】「今日も安定の美しさマシマシ」の三浦桃香と、写り込んだ“脱げた靴”（写真2枚目）大きなリボンの輪郭がパールで縁取りされた黒いコートを着た三浦は、外の景色がよく見えるガラスの壁際の席に座っている。手には春限定デザインのコーヒーカップを持ち、優しくカメラ目線。そして「ホットとア