ボートレース平和島で得点率制の4日間開催が開幕。18日に初日が行われた。当地は地元ながら24年2月以来、2年1カ月ぶりの参戦の佐藤大佑（35＝東京）が4Rを3着、10Rは2コース差しで1着としっかり上位着でまとめた。「前半は単純に回転が上がっていなかった。後半は回すようにして、行き足から伸びで内にプレッシャーをかけられるようになりました。出足も悪くないし、この辺をベースで行きたいですね」と好感触。2日目は9R1号