リクルートの決済サービス・Airペイが18日、公式サイトを更新。Airペイ アプリの一部が利用できない状態になっていると伝えた。【画像】PayPayカード＆PayPayカード ゴールドサイトによると、18日午後2時ごろから、Airペイ アプリが一部ご利用できない事象が発生している。「ご利用の加盟店様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。Airペイは、クレジットカード・電子マネー・交