レクサスは4月1日、「LM」を一部改良して発売する。LM500h(ソニックチタニウム)○利便性・静粛性を高める改良を実施初代「LM」は2020年にショーファードリブンMPVの需要に応えるために誕生。現行の2代目から日本国内での販売を開始した。同モデルは快適性・機能性や素直で正確な操縦性などを大幅に進化させ、車名が意味する「ラグジュアリームーバー」としてユーザーの多様な価値観に寄り添い、すべての乗員が自然体でくつろげる乗