2025年に現役を引退した元中日ドラゴンズ・祖父江大輔が、4月10日から12日に愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される『第5回名古屋モーターサイクルショー』に愛車を出展する。【写真】誰も元プロ野球選手だと思わないかっこよさ…愛車で疾走する元中日ドラゴンズ・祖父江大輔同イベントは年に1度のバイクの祭典。東京・大阪に次ぐ国内3番目のモーターサイクルショーで、中部地区最大級の規模を誇り、昨年は4