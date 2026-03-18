声優の佐倉綾音がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）の公式Xが18日に更新され、同日の放送について、佐倉が声帯炎によるのどの不調のため、番組を欠席することを発表した。同Xに「緊急事態！」とし、「きょう3/18（水）の「佐倉綾音 論理×ロンリー」ですが、佐倉さんは、花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）代役は今ブ