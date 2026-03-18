伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は3月17日、経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS制度）」への対応を支援するアセスメントサービスの提供を開始した。同制度の要求項目に準拠した現状評価に加え、企業の課題に応じた具体的な対策案を提示するとしており、初年度に10社の受注を目指す。★3アセスメントの実施ステップイメージSCS制度は、発注側と受注側が共通の基準でセキュリテ