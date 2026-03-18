イランへの攻撃の長期化でイスラエル国内の経済にも大きな影響が出始めています。【映像】人影のない死海の様子（実際の映像）死海周辺では、観光客の減少で複数の店が営業を停止しました。ホテルでは予約の半分ほどをしめていた外国人客がほとんどいなくなり、一部の従業員は別のホテルでの勤務を余儀なくされています。イスロテルデッドシーヤイル・デービッド支配人「この困難な時期が早く終わりを迎えることを強く望んでい