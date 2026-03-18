◇ファーム・リーグ西地区阪神13―0オリックス（2026年3月18日日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）阪神の西純が2試合連続で複数安打をマークした。3試合連続4番右翼で先発。4回に左腕の佐藤一から右前打、5回には川瀬のストレートを捉えて野手転向後初打点となる適時二塁打を放った。「（二塁打を放った）最後の打席は良かった。でも、初回に1人で2回アウトになったので、ちょっとやばいと思いながら…。（右前打になった）3打