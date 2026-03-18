18日の参議院予算委員会で、参政党の安藤裕議員が、自民党と日本維新の会の間で合意したとされる衆議院の定数削減問題を取り上げた。【映像】高市総理が答える瞬間安藤議員がまず「きのう夜に与党党首会談が行われ、衆議院の議員定数削減の法改正を今国会中に実現することが合意されたと報道されている。この合意、されたんでしょうか？」と問うと、高市早苗総理は「きのうの党首会談では、衆議院の定数を45人削減するというこ