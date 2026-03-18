旧優生保護法を巡る国家賠償請求訴訟原告側から中教審への要請のポイント旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、国家賠償請求訴訟の原告団や弁護団が、次期学習指導要領を検討する中教審（文部科学相の諮問機関）に「優生政策による人生被害」の明記を要請したことが18日、関係者への取材で分かった。今後、中教審作業部会が指導要領に盛り込むかどうか議論するとみられる。指導要領は学校教科書作りの基準で、中教審は2026年度