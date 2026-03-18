【エルサレム＝福島利之】イスラエル政府は１７日、ギラッド・コーヘン駐日大使（５８）の後任に、国際関係学の専門家エマニュエル・ナボン氏（５５）を任命した。ナボン氏は、テルアビブ大学で国際関係や外交を教えるとともに、政策研究機関の代表を務めている。ギデオン・サール外相は「イスラエルと日本の関係強化に大きく貢献すると確信している」との談話を出した。