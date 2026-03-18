「SixTONES」田中樹（31）が18日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、交友関係について語った。「ナイツ」塙宣之から「鈴木宗男と飲んだんだって？」とボケ気味な質問が飛ぶと、田中は「ムネ？そのムネじゃないですよ」とツッコミ。「村上選手の方です。鈴木宗男さんのことを僕、ムネと呼ばないです」と続けた。「友達というか、一度飲みました。WBCのちょっと前ですかね」。実は