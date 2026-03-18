【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 vs 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「キャー！」長谷川唯が“水浴び”で絶叫！なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月18日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」の準決勝で韓国女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。2大会ぶりの優勝を目指すなでしこジャパンは、第1戦でチャイ