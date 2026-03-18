構造が強化されたツインタワークーラーCPSの「RT620Pro」は、ツインタワーを備える大型CPUクーラーだ。設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプを6本搭載。この"Pro"版は、ツインタワーの下部に補強用ブラケットが追加、構造の安定性が向上したという。価格は、ブラックが5,000円前後、ホワイトが5,500円前後と、コスパにも優れる。CPSの「RT620Pro」。回転数500〜2,200rpmの12cmファンをデュアル搭載する従